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Ali Karahasanoğlu: N’oldu beyler, gerçekler çok mu acıttı?

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "N’oldu beyler, gerçekler çok mu acıttı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Kısır tartışmayı sevmem..

Rahmetli babamdan vasiyetliyim..

Baktım konu lastik gibi uzuyor, faydası olmayan tartışmaya gidiyorum, babamın nasihati üzerine; “pekala, pek güzel” der geçerim..

Ama yine vasiyetliyim, doğru bildiğim şeyi de, net gerçekleri de, ölsem savunmaktan geri durmam..

Halil Konakçı hoca, bir değerlendirmede bulunmuş..

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Ali Karahasanoğlu
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