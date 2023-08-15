Ali Karahasanoğlu: N’oldu beyler, gerçekler çok mu acıttı?

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Kısır tartışmayı sevmem..

Rahmetli babamdan vasiyetliyim..

Baktım konu lastik gibi uzuyor, faydası olmayan tartışmaya gidiyorum, babamın nasihati üzerine; “pekala, pek güzel” der geçerim..

Ama yine vasiyetliyim, doğru bildiğim şeyi de, net gerçekleri de, ölsem savunmaktan geri durmam..

Halil Konakçı hoca, bir değerlendirmede bulunmuş..

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