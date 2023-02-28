Ali Karahasanoğlu: Motor yaktıran Kızılay soruları!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Üç tane koyunu verseniz, otlatıp geri getirmekten aciz adamlar, bir bardak suda fırtına kopartıyorlar..

Bugün dahi ellerinde tuttukları THK’nın hesabını vermeyenler, veremeyenler, benzer nitelikteki bir başka hayır kurumunun emin ellerde yaptığı hizmetleri karalayarak, dindar insanlara saldırılarını sürdürüyorlar..

Ne imiş?

Kızılay, topladığı hayırlar karşılığında depremzedelere yemek dağıtıyormuş ama..

Bu yemek dağıtımı, üçüncü haftada 100 milyon öğüne ulaşmış durumda imiş ama..

Kızılay, topladığı hayırlar kadar, iştiraki olan şirkete ürettirdiği çadırları bedelsiz depremzedelere veriyormuş, bu sayede 350 bini aşkın çadır, depremzedelere tahsis edilmiş ama..

“Bir afet sırasında, çadır konusunda, mazlum insanları üç tane çakal tüccara teslim etmeyelim. Kendi iştirakimiz olan bir şirkete profesyonel anlamda kaliteli çadır ürettirelim ki, afet günü fiyatlar iki misli, üç misli olmasın” hassasiyeti ile Kızılay Çadır Tekstil şirketini de kurarak, oturdukları koltuğun hakkını verdiklerinde..

Saldırıyı da hakediyorlarmış.

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