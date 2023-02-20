Ali Karahasanoğlu: Meğer Alpay Antmen sadece Erdoğan’a değil, akit’e de düşman imiş!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Mersin eski Baro Başkanı Alpay Antmen..

CHP’nin Mersin Milletvekili..

Cumhurbaşkanı’na iftira atmıştı..

“2013 yılında riskli alan ilan ettikleri yeri, 2022 yılında risksiz alan ilan ettiler” demişti..

Bir de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi eklemiş, “Herkese bu paylaşımımı ulaştırın. Bunları herkes tanısın” demişti..

Yalan, iftira, ahlaksızlık, bir günde ortaya çıkmıştı..

Ben arka planını, mahalleli insanların, Alpay Antmen gibi CHP’lilerin baskıları ile dolduruşa gelen insanların açtıkları dava ile bölgenin riskli alan ilan edilmesinin, Danıştay tarafından iptal edildiğini..

Bu iptal sonrasında, Cumhurbaşkanlığının mecburen eski bakanlar kurulu kararını kaldırdığını yazmıştım..

Çevre Bakanlığı da, süreci ayrıntıları ile açıklayan bir bildiri yayınladı..

Biz dünkü yazımızın başlığında, “Namuslu isen, özür dilersin” demiştik.

Heyhat..

Adamda özür dilemek nerede?

Çevre Bakanlığı’nın açıklamasını da, bir başka CHP’li avukatın paylaşımından alıp, “Danıştay bu kararı iptal ederse BUNA CB İLAN YAPMAZ BU YALAN.

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