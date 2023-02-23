Ali Karahasanoğlu: Kentsel dönüşüm düşmanı beşli ittifak!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

İstanbul’da, büyük çoğunluğu 1999 depreminden önce yapılan binaların bulunduğu Beykoz Tokatköy’de kentsel dönüşüm yapılmak isteniyor..

En önemli sebep, tahmin ettiğiniz üzere depreme dayanıksız evlerin yenilenmesi..

Beykoz ilçesinin, AK Partili bir başkan tarafından yönetildiğini de belirtelim..

Ve yapılmak istenilen kentsel dönüşüme kimlerin kimlerin nasıl karşı çıktıklarını tek tek sıralayalım..

Ve Kahramanmaraş depreminden sonra, küçücük bir utanma duyguları varsa, kendilerinden bir özür bekleyelim..

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