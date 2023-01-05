Ali Karahasanoğlu: Kemal’in “namusunu kurtarma” da AK Parti’ye düştü!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi..

Tarih 8 Haziran 2018.

İktidara emin adımlarla ilerlediklerini açıklayan, Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaş ile sokakta sohbet ediyor..

Vatandaş talep ediyor:

“Kırsal kesimdeki halk, analarımız, dedelerimiz şundan korkuyorlar: CHP gelirse, bizim başımız açtırır. Bunun sözünü verin. Muharrem İnce bunun sözünü verdi. Ama sizden de bunun sözünü bekliyorlar.”

Vatandaşın daha cümlesi bitmeden, Kemal Kılıçdaroğlu araya giriyor:

“Sözün ötesinde namus sözü veriyorum. namus sözü..”

2018 cumhurbaşkanlığı seçimini, CHP adayı kazanamıyor..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtü konusundaki “namus sözü”nü test edemiyoruz..

Altı ay sonrası..

Cumhurbaşkanlığı seçimini ve milletvekili seçimini kaybeden CHP, 2019 mahalli seçimlerine hazırlanıyor..

CHP, mahalli seçimlerde iddialı..

Mahalli seçimleri kazanırlarsa, cumhurbaşkanını erken seçime zorlayabileceklerini düşünüyorlar.

Mahalli seçimleri, cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri için, bir atlama taşı olarak görüyorlar..

Tarih: 18.12.2018.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hak İş’i ziyaret ediyor.. Hak İş ziyareti sonrasında parti genel merkezine geliyor ve parti meclisi toplantısı öncesinde şu açıklamayı yapıyor:

“Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım.”

Mahalli seçimler yapılıyor..

Cumhur İttifakı’nın elindeki İstanbul, Ankara, Adana, Antalya başta olmak üzere, birçok ilde İyi Parti ve HDP aday göstermiyor, CHP’li adayları destekliyor..

Veee..

Bu illerde CHP seçimi kazanıyor..

Seçimi kazanıyor..

Böylece “namus sözü”nü test etme imkanı buluyoruz..

“Bakalım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun lügatında ‘namus sözü’ nasıl bir şeymiş görelim” diyerek, bekliyoruz..

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