Ali Karahasanoğlu: Kemal Bey tükürdüğü testiden içecek mi?

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Hortumcu Cem Uzan’ın elemanı Saygı Öztürk yapmış haberi..

Cem Uzan, kesinleşen 18 yıllık hapis cezasını yatmamak için Fransa’ya kaçtığından bu yana, defalarca onunla röportaj yaptığı için, “Saygı Öztürk hâlâ hortumcunun elemanı mı” diye meraklanıyorum ama..

Onu bir başka zaman yazarız..

Bugün, Saygı Öztürk üzerinden, Kemal Kılıçdaroğlu’nun efelenmesini masaya yatıralım..

Tayyip Erdoğan’ı eleştirmek üzere sazı eline alan Kemal Bey demiş ki:

“Putin’e gidiyor yalvarıyor; ‘Beni görüştürün, beni barıştırın’ diye. Hiçbir dönem Türkiye’nin itibarı bu kadar yerle bir edilmemişti.”

Affedersiniz..

Olayları yakından takip edenler içinde, Tayyip Erdoğan’da, böyle bir hava hisseden kimse var mı?

12 yıldır ülkesinden dışarı çıkamayan Esed mi?

Erdoğan mı?

Esed’in bir-iki defa İran’a, yine benzer sayıda Rusya’ya gittiğine dair haberler, o da gizli çekim fotoğraflar eşliğinde gündeme geldi de..

Şöyle basının önünde, bir komşu ülkeyi ziyaret ettiğini, bir uluslararası toplantıya katıldığını görmedik..

Ama, halkını katleden Esed’in avukatlığını yapacaklar ya..

Türkiye’de babadan oğula geçen saltanatı lanetlerken, Suriye’deki saltanatı kutsallaştıracaklar ya..

Babadan oğula geçen devlet başkanlığını meşrulaştırıp, her 4 veya 5 yılda bir seçim yapılan Türkiye’deki halkın oyları ile seçilen Tayyip Erdoğan’a laf çakacaklar ya..

Daha iki hafta önce..

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