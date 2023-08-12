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Ali Karahasanoğlu: Kalleşler kimler?

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Kalleşler kimler?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Sözcü gazetesi, K. Irak’ta verdiğimiz şehidleri haberleştirmiş..

Başlığını “Kalleşler” şeklinde atmış.

Askerlerimize kurşun sıkanları “kalleş” olarak nitelendiriyor ama.

Gafletlerinden mi, hinliklerinden mi, bilemiyorum..

Teröristlere topraklarında barınma imkanı veren Esed’in açıklamasını da aynen veriyor..

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Ali Karahasanoğlu
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