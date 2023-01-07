Ali Karahasanoğlu: İşte itiraf ettiniz: Altımız bir Erdoğan etmeyiz!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Altılı masa toplanıyor.

Dağılıyor..

Toplanıyor, dağılıyor..

Son toplantı 9 saat sürdü..

Aldıkları karar ne?

“Ortak karar alma konusunda mutabık olma.”

Zaten ortak karar almaya mahkum değil misiniz?

Altı parti olduğunuza göre.

Bir de dışardan ortağınız olduğuna göre.

Mecbursunuz, ortak karar almaya.

Bunun için toplantı yapmaya, uzun uzun görüşmeler yapmaya gerek var mı?

Soruları biraz erteleyelim, “Stratejik takoz” unvanına layık görülen, şimdi ise altılı masanın ideologu Ahmet Davutoğlu’na soralım, nasıl gidiyor işler..

O da, “Ne demekmiş, eninde sonunda CHP ile ittifak yapacağımız iddiası. Böyle şey olur mu? Benim hayatım CHP zihniyeti ile mücadelede geçti” diye kükrediği ve asla CHP ile ortaklık yapmayacağı sözünü iki senede yalayıp yuttuğunu unutturup, Halktv’de bizi cevaplasın:

“Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar, cumhurbaşkanı gibi ister içerden ister dışardan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.”

İyi de Davutoğlu abi..

Sen şuna cevap ver:

Seni kimsenin tanımadığı bir dönemde, alıp başdanışman yapan..

Alıp, Dışişleri Bakanı yapan..

Ki, Erdoğan o koltuğa seni oturttuğunda, şimdi yanında duran CHP’lilerin, “Tüm devlet tecrübesi sıfırlandı. Dışişlerinin 80 yıllık tecrübesi bitirildi. Dışişleri ile ilgisi olmayan adamlar, bakanlık koltuğuna oturtuldu. Devlet geleneğinin bittiği yerdeyiz” eleştirilerini göğüslemişti.

Sonrasında seni Başbakan koltuğuna oturttu..

Buna rağmen..

Sen Erdoğan’a ihanet ettin..

Şimdi altılı masaya mı sadık kalacaksın?

Erdoğan’a yaptığını, altılı masaya yaptığın an..

O süslü sözlerle kurguladığın “her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak” dediğin altı genel başkandan diğerleri ne yapacak?

Geçmişiniz ortada.

Sen yol arkadaşına ihanet etmişsin..

Yanındaki Babacan ihanet etmiş.

Akşener, kendi partisinin genel başkanına ihanet etmiş..

Eeee.. Şimdi bugün için altınız birden gayet güzel anlaşıyor olabilirsiniz.

AK Parti’nin ilk yıllarında anlaştığınız gibi.

Ama biriniz herhangi bir konuda itirazda bulunduğunuzda, ne olacak?

Varsayalım, Suriye’ye asker gönderme için TBMM’den alınan yetki sona erdi..

Yenilenmesi gerekiyor..

CHP “hayır” dedi.

İyi Parti “Evet” dedi..

Diğerlerini artık söylemeye gerek yok.

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