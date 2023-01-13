Ali Karahasanoğlu: İlaç fabrikatörlerinin şantajlarına savcılar sessiz mi kalacak?

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?

Bu ülkenin sahibi yok mu?

İftiranın cezası yok mu?

Hakaretin, küfürün cezası yok mu?

Yalan haberin cezası yok mu?

Daha üç ay önce.

Kanuni düzenlemelerde bir değişiklik yapıldı..

TBMM tatile girmeden bitirilecekti..

Kıyametler koptu..

Muhalefet susturulmak isteniyor..

Sosyal medya kapatılmak isteniyor yalanları ile algılar üretildi..

Kanuni düzenleme TBMM’nin yeni dönemine bırakıldı..

Yeni dönemde, yine aynı tezviratlar, aynı yalanlar, aynı soytarılıklar..

CHP ve altılı masa bileşenleri, aklınıza gelebilecek her türlü yalanla karşımıza çıktılar..

“Yalan haber adı altında, ENAG enflasyonunu yayınlamak bile bir yıl hapis cezası ile mahkum edilecek, cezaevleri dolacak” denildi..

Kanuni düzenleme yapıldı..

Yalan haber için, cezai düzenlemeler getirildi..

Tabii ki ENAG’ın uydurma enflasyon rakamını yayınlamak hapis cezası gerektirmiyordu..

Adamlar kendileri itiraf ediyorlar zaten, “Bizim rakamlar tahminidir” diyorlar..

Sorduğunuzda “Bir ürünün fiyatı bugün 100 görünüyorsa, o ertesi günü 50’ye inebiliyor” diye, verdikleri rakamların internetteki alışveriş bile yapılmayan sitelerden derleme olduğunu kendileri söylüyor..

Yine de onların rakamlarına inananlar, inanırlar.

Ama biz gerçeği haykırmamız lazım..

“Kanun çıkarsa, sosyal medya susar” diyen ahlaksızlara soralım..

“Sosyal medyada kimsede bir çekinme, bir gerileme, paylaşımlarda bir eksilme görüyor musunuz?”

Ahlaksızlar, namussuzlar, yine sosyal medyada, dün olduğu gibi bugün de, aynı yalanlarını, aynı iftiralarını atmaya devam ediyorlar..

Ama CHP’liler ne diyordu:

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN