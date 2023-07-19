GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Ali Karahasanoğlu: Her konuya dalalım, bayan voleyboldan FETÖ’ye!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Her konuya dalalım, bayan voleyboldan FETÖ’ye!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Bugün tek konu işlemeyelim..

Olaylar öylesine baş döndürücü hızla gelişiyor ki, o gün değinemediğimiz konuların yerine, ertesi günü bambaşka konular geliyor, bir daha da eskisine dönemiyoruz.

Bismillah deyip başlayalım..

İlk gündem konusu, Voleybol Bayan A Milli Takımın Çin’i yenerek, dünya birincisi olması.

Bunun üzerine, Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, “gericilerin derslerinin verildiği”ni iddia ederek, “Atatürk’ün kızları” tanımı yapmışlar.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ali Karahasanoğlu
ÇOK OKUNAN HABERLER
Melih Altınok: Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti Melih Altınok: Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti
Ali Karahasanoğlu: Her konuya dalalım, bayan voleyboldan FETÖ’ye! Ali Karahasanoğlu: Her konuya dalalım, bayan voleyboldan FETÖ’ye!
Salih Tuna: Vatan yahut boza Salih Tuna: Vatan yahut boza
SON HABERLER
Melih Altınok: Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti Melih Altınok: Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti
Ali Karahasanoğlu: Her konuya dalalım, bayan voleyboldan FETÖ’ye! Ali Karahasanoğlu: Her konuya dalalım, bayan voleyboldan FETÖ’ye!
Salih Tuna: Vatan yahut boza Salih Tuna: Vatan yahut boza
Fuat Uğur: FİL TERBİYESİ ve Beyaz Giysili Adamlar… Fuat Uğur: FİL TERBİYESİ ve Beyaz Giysili Adamlar…
Ayşegül Akyüz Yahşi: Emeklileri ışığa boğacak bir "Şimşek" çaksın artık! Ayşegül Akyüz Yahşi: Emeklileri ışığa boğacak bir "Şimşek" çaksın artık!
İsmail Saymaz: Durumsal farkındalık kaybı İsmail Saymaz: Durumsal farkındalık kaybı
Hilal Kaplan: Cumhur İttifakı, muhalefetini de kendisi yapıyor Hilal Kaplan: Cumhur İttifakı, muhalefetini de kendisi yapıyor
Ali Karahasanoğlu: Saldım çayıra, Mevlam kayıra! Ali Karahasanoğlu: Saldım çayıra, Mevlam kayıra!