Ali Karahasanoğlu: Her konuya dalalım, bayan voleyboldan FETÖ’ye!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Bugün tek konu işlemeyelim..

Olaylar öylesine baş döndürücü hızla gelişiyor ki, o gün değinemediğimiz konuların yerine, ertesi günü bambaşka konular geliyor, bir daha da eskisine dönemiyoruz.

Bismillah deyip başlayalım..

İlk gündem konusu, Voleybol Bayan A Milli Takımın Çin’i yenerek, dünya birincisi olması.

Bunun üzerine, Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, “gericilerin derslerinin verildiği”ni iddia ederek, “Atatürk’ün kızları” tanımı yapmışlar.

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