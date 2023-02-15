Ali Karahasanoğlu: “Halk öfkesi”ni umuyorlardı, “tekbir”i duyunca tozuttular!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Ne demişti, darbeci Mucip Ataklı’nın yeğeni Can Ataklı?

“Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için, teknik açıdan darbe yapmak bana göre çok zor.

Peki neler olabilir? Çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. (…)O’na en büyük desteği veren cahilleştirilmiş ve yoksullaştırılmış halka ne zaman ekmek veremez hale gelirse o zaman gider. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük başka bir doğal felâket... Büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felâketi gibi...”

Çarpıtmıyorum, ifadeleri değiştirmiyorum, uydurmuyorum..

Şunun şurasında 4 ay önce, birebir bu cümleleri kurdu, darbecinin yeğeni..

İnsan olan, düşman olarak bellediği Tayyip Erdoğan’ın gitmesini ne kadar istiyor olursa olsun, dillendirdiği ihtimaller için, “Allah korusun” der..

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