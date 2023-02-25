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Ali Karahasanoğlu: Güzel CHP’liler, sevgili solcular, muhterem muhalifler!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Güzel CHP’liler, sevgili solcular, muhterem muhalifler!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Ah ah..

Kahramanmaraş için, Hatay için, Adıyaman için ah ah diyorum..

İnşallah, İstanbul için, Kocaeli için, Sakarya için demeyiz..

İzmir için, Erzincan için demeyiz..

Demememiz için..

CHP’li güzel kardeşlerime, ağabeylerime çağrı yapıyorum..


Sevgili solcu yurttaşlara davette bulunuyorum..

Muhterem, muhalif vatandaşlara “Beni dinler misiniz?” diyorum..

...

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Ali Karahasanoğlu
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