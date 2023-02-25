Ali Karahasanoğlu: Güzel CHP’liler, sevgili solcular, muhterem muhalifler!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Ah ah..

Kahramanmaraş için, Hatay için, Adıyaman için ah ah diyorum..

İnşallah, İstanbul için, Kocaeli için, Sakarya için demeyiz..

İzmir için, Erzincan için demeyiz..

Demememiz için..

CHP’li güzel kardeşlerime, ağabeylerime çağrı yapıyorum..



Sevgili solcu yurttaşlara davette bulunuyorum..

Muhterem, muhalif vatandaşlara “Beni dinler misiniz?” diyorum..

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