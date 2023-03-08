Ali Karahasanoğlu: Güneş Motel, JW Marriot Otel.. Tarih tekerrür ediyor!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Güneş Motel, JW Marriot Otel.. Ve ibret alınmıyor ki, tarih tekerrür ediyor!

Biz geçmiş yıllardan örnekler verdikçe, bize Z kuşağını gösterip, “Bu gençler o eski yılları bilmezler. Kime neyi anlatıyorsun? Zaten faydası olmayan bir hatırlatma” diyorlardı..

“Hâlâ mı Ali Bey, hâlâ mı 28 Şubat? Hâlâ mı 12 Eylül öncesi hikayeler?.. Silkelen.. Kendine gel, hangi çağdayız..” diyorlardı..

“Eski çamlar bardak oldu.. Artık otellerde hükümet kurmak, darbe tehditleri ile hükümetleri yıkmak, başörtüyü yasaklamak, imam hatipleri kapatmak.. Bunları kimsenin dillendirdiği de yok, savunduğu da yok.. Bu malzemeleri bırak, geleceğe bak” diyorlardı..

“Senin bu anlattıklarından, emin ol, Z kuşağı hiçbir şey anlamıyor.. ‘Antidemokratik yapılanmalar’ ne demek? Siyasi partilerin 24 saatte birbirini nakzeden tavırlar geliştirmesi ne demek? Böyle şeyler eskilerde kaldı. Sen boşuna nefes tüketiyorsun” diyorlardı..

Şimdi geldik mi...

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