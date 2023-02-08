Ali Karahasanoğlu: Gelin de “birlik-beraberlik” mesajı verin!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Okurlarımız itiraz ediyorlar.

“Birlik içinde olmamız gereken şu günlerde, bu yönde yazılar bekliyoruz” diyorlar..

Prensipte, ben de bu itiraza hak veriyorum..

Böyle bir günde..

Hangimiz, enkazın altında kendisine el uzatılmayı bekleyen insanın, milliyetini, ırkını, partisini, siyasi görüşünü sorar..

Cevaba göre, hangimiz “yok ben bu enkaza değil, diğerine yardım edeyim” der..



İnsanız ve aciziz..

Her muhtaç insana; dinine/ırkına/partisine/siyasi görüşüne bakmadan el uzatmamızın karşılığı ile belki, Allah da bize acır, bize el uzatır..

Ama, gelin de binlerce insanın can verdiği bir deprem sonrasında dahi..

Olayları siyasi bakış açılarına göre yorumlayıp, üzerinden rant devşirmek isteyenlere karşı sessiz kalın..

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