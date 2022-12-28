Ali Karahasanoğlu: “Gaz”ı yazacaktım, Özlem Zengin “Dur” dedi, engelledi!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Karadeniz’de 2.5 yıl önce bulunan doğalgaz rezervini alaya alan, “Çıkartması, hazır almasından daha pahalıya mal olur. Hem o gazın çıkarılması için kaç yıl gerekir, biliyor musunuz? En az 7 yıl” diyenleri yazacaktım..

Euronews’e konuşan, konuştuğu yabancı siteye hizmet eden hainlerin açıklamalarının “Türkiye’nin bu gazı 3 yılda çıkarması dünya rekoru olur. Bu gazın işlenip kullanılabilir hale gelmesi en az 7-8 yılı bulur. Kaldı ki, Avrupa Birliği’nin sadece bir yıllık tüketimine denk gelen bir miktardan bahsediyoruz” şeklinde haberleştirildiğini masaya yatırıp, “İşte dünya rekoru kırıldı, bu da sana cehennem azabı olsun” diyecektim..

Müjdenin geldiği ilk günlerde, kendisini TPAO’da yıllarca çalışıp emekli olmuş uzmanüstü uzman olarak tanıtan Necdet Pamir’in, ilk rezerv açıklamasının 320 milyar metreküp olduğu bilgisi geldiğinde “Rezerv miktarını açıklamak için çok erken. Doğalgaz rezervinin ekonomiye olumlu yansıyacağı yönündeki yorumlar ise çok iyimser tahminler” demesini yazacaktım.

BOTAŞ Eski Doğalgaz Alım Dairesi...

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