Ali Karahasanoğlu: Fatih Erbakan’dan örnek davranış ve 6284!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Bir Yeniden Refah Partisi’nin son kararına bakın..

Hem de daha üç gün önce, “biz müstakil olarak seçime gireceğiz” şeklindeki karardan sonra, “dindar insanların kazanımları kaybolmasın, bundan sonraki süreçte de dindar insanların kazanımları giderek artsın” diye yaptığı fedakarlığa bakın..

Bir de, CHP’nin eteğine yapışan Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu’na bakın..

Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı yardımcılığı istemeden.. Bakanlık istemeden.. Sadece, “Halk yararına yapılması gereken taleplerimiz var. Bunların takipçisi olunacağına dair mutabakata varalım, yeter” diyerek.

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