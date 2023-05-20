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Ali Karahasanoğlu: Erbakan üçüncü olsaydı, Kılıçdaroğlu ne derdi?

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Erbakan üçüncü olsaydı, Kılıçdaroğlu ne derdi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

14 Mayıs sonuçları açıklandığında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığı belli olunca, özellikle de göçmen karşıtı Sinan Oğan’ın yüzde 5’lik oy oranını görünce, Kemal Kılıçdaroğlu hemen yeni bir söylem geliştirdi:

“Seçimi kazandığımızda, tüm göçmenleri hemen sınırdışı edeceğiz.”

Kemal Bey’e hiç sormayacağım, “Sen nasıl sosyal demokratsın? Sen nasıl solcusun?.. Sen nasıl, ‘insan hakları’ bir yana, ‘hayvan hakları’ndan bahseden, ‘yeşil’den, ‘çevre’den bahseden bir parti liderisin?”

“İnsan hakları”ndan da, “hayvan hakları”ndan da, “yeşil”den de, “ağaç”tan da, her şeyden vazgeçmiş Kemal Bey..

Göçmenleri, özellikle de Suriye’den gelenleri, bile bile ölüme yolluyor..

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Ali Karahasanoğlu
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