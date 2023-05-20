Ali Karahasanoğlu: Erbakan üçüncü olsaydı, Kılıçdaroğlu ne derdi?

POPÜLER YAZILAR
DENİZ ZEYREK Pire için yorgan yakmak! Sözcü Gazetesi AKİF BEKİ Değişim isteyen AK Partililer yanılttı beni Karar Gazetesi AHMET HAKAN Kendini neden yenilmiş sayıyorsun kardeşim Hürriyet Gazetesi FUAT UĞUR Kılıçdaroğlu bir haftada milletin hafızasından PKK ve FETÖ bağlantısını silebilir mi? TV100 ALİ KARAHASANOĞLU Erbakan üçüncü olsaydı, Kılıçdaroğlu ne derdi? Yeni Akit Gazetesi SALİH TUNA Bu kadar kurnazlık ayıp değil mi? Sabah Gazetesi BARIŞ DOSTER Hangi CHP? Yenisi mi? Gerçeği mi? Cumhuriyet Gazetesi