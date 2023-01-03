Ali Karahasanoğlu: “Dinin sesini susturan aptalın idrâkine bol bol tükürün!”

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Mehmed Akif Ersoy’un şiirinde bakın ne deniyor:

“Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün:

Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!”

Ne güzel yazmış, bir asır önceden, hem o günü, hem bugünü.

Ne güzel söylemiş, bugünkü siyasetçilerin/gazetecilerin hemen her gün değişik senaryoları ile sahneledikleri oyunlar için:

“ ‘Bize efkâr-ı umûmiyyesi lazım Garb’in;

O da Allâh’ı bırakmakla olur’ herzesini,

Halka iman gibi telkîn ile, dînin sesini

Susturan aptalın idrâkine bol bol tükürün!..”

Somut örnekler mi?

Buyrun Sözcü’den başlayalım..

Birinci sayfalarında yan yana iki haber..

Birisinde başlık şöyle:

“Takkeli ziyarete takipsizlik verildi.”

Olay ne imiş?

Kendisi de din görevlisi olan Halil Konakçı Hoca, Erzincan Valisi Mehmet Makas’ı ziyaret etmiş.

Ziyarette, din görevlisi olan Halil Konakçı Hoca’nın başında ben diyeyim bir başlık, siz deyin bir takke..

Vaaay.. Sen misin, valinin huzuruna başlık ile çıkan..

Suç duyurusu üzerine suç duyurusu..

“Cezalandırın, hapse atın.. Din görevinden ihraç edin” şeklindeki linç operasyonu..

Savcı da “Hangi çağdayız? Din görevlisinin başındaki için, ceza davası mı açılır” deyip takipsizlik kararını verince..

Sözcü isyanları oynamaya başlamış..

Ben tekrarlamayayım..

Siz Mehmet Akif Ersoy’a bir Fatiha da göndererek, yukardaki şiiiri, “baştaki takkeye ceza verilmesi”ni isteyenlere ithaf ederek, yüksek sesle okuyun...

Sözcü’nü bu haberinin hemen yanıbaşındaki diğer haber, “tükürün”ü daha fazla hakedecek netlikte..

Yılbaşı sebebi ile, İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Tunç Soyer, İmam Hatiplilere “sapık” dediği için yargılanan Gülşen’e konser verdirmiş..

Yanıbaşındaki haberde, bir din görevlisinin başındaki takkeye laf eden Sözcü, belediyenin kasasından ben diyeyim 300 bin, siz deyin 500 bin TL verilerek düzenlenen konserde, göğüs dekolte, bacaklar ise fora bir görüntü ile, binlerce kişinin önüne çıkan Gülşen’in fotoğrafı eşliğinde, “Bir şey değişecek, her şey değişecek” başlığını kullanmış..

Takkeye gelince hapse atın, mahkumiyet kararı verin..

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