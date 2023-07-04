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Ali Karahasanoğlu: Demirtaş “toplanın” dedi, biz de toplandık!

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Demirtaş “toplanın” dedi, biz de toplandık!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Sabancı Üniversitesi’nin AK Parti düşmanlığı ile ünlenen profesör unvanlı öğretim üyelerinden birisi de, Özgür Demirtaş.

Sabancı Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Fuat Keyman susunca, aynı üniversitenin kıdemli AK Parti düşmanlarından Prof. Ersin Kalaycıoğlu konuşuyor..

O da susunca, Prof. Özgür Demirtaş, sazı eline alıyor..

Konuşuyor, ahkam kesiyor, bilgiçlik taslıyor..

Pratikte ise ortada bir şey yok..

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Ali Karahasanoğlu Özgür Demirtaş
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