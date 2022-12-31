Ali Karahasanoğlu: Davutoğlu’nun gazetesinde, sahtekarlık ve eşcinselliğe ödül!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Ahmet Davutoğlu’nun gazetesi..

Yıllarca Tayyip Erdoğan ile birlikte, muhafazakar kimlikle gazetecilik yapan isimlerin yönetiminde çıkan Karar gazetesi..

En başta, 28 Şubat sürecinde, el ele eyleminin öncüsü olduğu gerekçesi ile, idam cezası talepli iddianameye ismi yazılan Ahmet Taşgetiren..

Hafız olduğunu beyan eden, Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile AK Parti’de milletvekili de olan Mehmet Ocaktan..

Babasının din görevlisi olduğunu, yakın tarihte vefat ettiğinde cenaze töreni vesilesi ile öğrendiğimiz Yusuf Ziya Cömert.

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