Ali Karahasanoğlu: “Davalarını satanlar”da “ortak çalışma kültürü” olur mu?

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Ahmet Davutoğlu, tek başına girmeye cesaret edemediği seçimde, cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı konusundaki tartışmaya girmeden, Erdoğan’ı eleştirerek, dikkatleri dağıtmaya çalışıyordu:

“Ortak çalışma kültürünü ve disiplinini anlayamaz.”

Erdoğan’ı bilemem ama..

Benim anlamadığım daha çok şey var sayın Davutoğlu..

Sayayım mı?

Ben anlayamıyorum..

3 gündür sen niye konuşmuyorsun?

Birisi sana ceza mı verdi?

Birileri “Hımmm.. diline biber sürerim” mi dedi?

Cihan Paçacı konuştu..

Sende tık yok..

Ümit Özlale konuştu.

Sende mık yok..

Onların hızına ben de yetişemiyorum..

“Ümit Özlale’nin şahsi görüşüdür” diyen Kürşat Zorlu konuştu..

Sende hık yok..

Konuşsana Ahmet bey..

Sen ki, Anadolu’ya çıktığın gün, tüm Türkiye senin peşinden ayağa kalkacaktı..

Niye böyle suskun kalırsın ki?

“Devlet tepinir, biz eziliriz” diye korkuyor musun?

CHP ile İyi Parti birbirlerine el ense çekerken, ben sahneye çıkarsam, ezilirim diye çekiniyor musun?

Korkma be Ahmet bey..

Korkaklar her gün, yiğitler bir kere ölür..

Çık ve haykır şunlara:

“Biz ortak çalışma kültürünü kabullenmiş altılı masanın neferleri olarak, kavga edemeyiz” diye söze başla..

“Cumhurbaşkanı’nın ismi önemli değil.. Kemal olur. Meral olur.. Abdullah olur. Ekrem olur. Önemli olan prensipler” de..

Bakma sen, Temel beyin, “Ekrem aday olursa, Tayyip bey onu buldozer gibi ezer geçer” sözlerine..

Hatırlat Temel beye, “Ortak çalışma kültürümüzde, patrondan habersiz konuşma olmaz.. Bak bana.. Tayyip beyin yanında vıdı vıdı yapıyordum. Şimdi ortak çalışma kültürüne biat ettim. Kemal bey bir şey söylüyor. O daha susmadan Meral’in adamları iki şey söylüyor. Biri şahsi görüşüdür diyor, diğeri ‘Alevi seçilemez’ diyor. Sonra tekrar Kemal bey konuşuyor, ‘Bay Kemal geliyor’ diyor.. Elenseler böyle böyle devam ediyor. Ama ben hiç konuşuyor muyum, bak.. Tayyip Erdoğan’ın emri altına girmek, bana ağır geldi ama. Şimdi CHP ile İyi Parti’nin koltukları altında, emirleri altında, onlar ne derlerse, ben onu yapıyorum, çok mutluyum..”

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