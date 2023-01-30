GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Ali Karahasanoğlu: Darbecilerin tehdidine sustular, intikamı hocadan aldılar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, "Darbecilerin tehdidine sustular, intikamı hocadan aldılar!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Şu solcu tayfa söylemiş, bu ateist çevre öne sürmüş..

Önemli değil..

Ama Adli Tıp Kurumu, böyle bir rapor nasıl verebilir?

İddia şu:

“6 yaşında evlendirildim.. Ve her gün ...”

İddia devam ediyor: “14 yaşında iken dini nikah kıyıldı, düğün oldu.”

Soruyoruz, “6 yaşında evlendirilmiştin. 14 yaşındaki dini nikah ne oluyor?”

Cevap yok..

İftirayı kapalı kapılar ardında hazırlayanda da, dillendirende de, pişirende de, rantını toplamak üzere kullanan siyasilerde de..

Cevap da yok, cevaba benzer bir izahat için gayret de yok..

Bir iddiaya göre 14, bir iddiaya göre 17 yaşındaki düğünde, gelin kızın kolunda bilezikler, yüzünde gülücükler..

Soruyoruz: “Hani sen 6 yaşında evlendirilmiştin.. Hani sen büyük travma yaşamıştın. Bu fotoğraflar ne?”

“Sana cevap vermek zorunda mıyız” dercesine..

Cevap vermeleri gereken muhataplar susuyorlar, ama “dindar gördü mü, kırmızı görmüş boğa” gibi saldıran medya ahlaksızlığını sürdürüyor:

“Kocanın 4 saatlik konuşma kaydında anlattıkları..”

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ali Karahasanoğlu
ÇOK OKUNAN HABERLER
Hilmi Daşdemir: Masa’nın adayı kim? Hilmi Daşdemir: Masa’nın adayı kim?
Engin Ardıç: Haybeciler Engin Ardıç: Haybeciler
Hacı Yakışıklı: Hulusi Akar’ı kimler, niçin alkışladı? Hacı Yakışıklı: Hulusi Akar’ı kimler, niçin alkışladı?
Melih Altınok: Kılıçdaroğlu her geçen gün kontrolü kaybediyor Melih Altınok: Kılıçdaroğlu her geçen gün kontrolü kaybediyor
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı
Nedim Şener: Amerika’nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde... ABD nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor Nedim Şener: Amerika’nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde... ABD nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor
SON HABERLER
Engin Ardıç: Haybeciler Engin Ardıç: Haybeciler
Hilmi Daşdemir: Masa’nın adayı kim? Hilmi Daşdemir: Masa’nın adayı kim?
Nedim Şener: Amerika’nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde... ABD nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor Nedim Şener: Amerika’nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde... ABD nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor
Melih Altınok: Kılıçdaroğlu her geçen gün kontrolü kaybediyor Melih Altınok: Kılıçdaroğlu her geçen gün kontrolü kaybediyor
Ali Karahasanoğlu: Darbecilerin tehdidine sustular, intikamı hocadan aldılar! Ali Karahasanoğlu: Darbecilerin tehdidine sustular, intikamı hocadan aldılar!
Bülent Orakoğlu: Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’A Goebbels teknikleri ile seçimler öncesi ortalığı karıştıracak KAOS suikastlar uyuyan hücreler iftirası mı? Bülent Orakoğlu: Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’A Goebbels teknikleri ile seçimler öncesi ortalığı karıştıracak KAOS suikastlar uyuyan hücreler iftirası mı?
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı
Hacı Yakışıklı: Hulusi Akar’ı kimler, niçin alkışladı? Hacı Yakışıklı: Hulusi Akar’ı kimler, niçin alkışladı?