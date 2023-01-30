Ali Karahasanoğlu: Darbecilerin tehdidine sustular, intikamı hocadan aldılar!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Şu solcu tayfa söylemiş, bu ateist çevre öne sürmüş..

Önemli değil..

Ama Adli Tıp Kurumu, böyle bir rapor nasıl verebilir?

İddia şu:

“6 yaşında evlendirildim.. Ve her gün ...”

İddia devam ediyor: “14 yaşında iken dini nikah kıyıldı, düğün oldu.”

Soruyoruz, “6 yaşında evlendirilmiştin. 14 yaşındaki dini nikah ne oluyor?”

Cevap yok..

İftirayı kapalı kapılar ardında hazırlayanda da, dillendirende de, pişirende de, rantını toplamak üzere kullanan siyasilerde de..

Cevap da yok, cevaba benzer bir izahat için gayret de yok..

Bir iddiaya göre 14, bir iddiaya göre 17 yaşındaki düğünde, gelin kızın kolunda bilezikler, yüzünde gülücükler..

Soruyoruz: “Hani sen 6 yaşında evlendirilmiştin.. Hani sen büyük travma yaşamıştın. Bu fotoğraflar ne?”

“Sana cevap vermek zorunda mıyız” dercesine..

Cevap vermeleri gereken muhataplar susuyorlar, ama “dindar gördü mü, kırmızı görmüş boğa” gibi saldıran medya ahlaksızlığını sürdürüyor:

“Kocanın 4 saatlik konuşma kaydında anlattıkları..”

...

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