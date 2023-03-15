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Ali Karahasanoğlu: Cumhur ve Millet İttifakı kıyaslaması!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Cumhur ve Millet İttifakı kıyaslaması!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı..

Cumhur İttifakı’nda büyük bileşen AK Parti.

Kurulduğundan bu yana başörtüye serbestlik isteyen, bu uğurda kapatma davasına muhatap olan parti..

Millet İttifakı’nın büyük bileşeni ise, CHP.

Son 60 yıldır, Türkiye’de başörtü üzerinden kavga çıkartan ve Refah Partisi ile Fazilet Partisi’ni başörtüye serbestlik getirmek istediği için kapattıran, AK Parti’yi ise, kapattırmak üzere iken, bir oyla kurtulmasını önleyemeyen parti..

Cumhur İttifakı’nın ikinci bileşeni, MHP..


Bakanlık istemeden. Makam mevki istemeden.. Cumhur İttifakı içinde yer alıyor.. Bazı lokal konularda, kendi görüşünü çekinmeden söylüyor.. Örneğin AK Parti’nin kapanması yönünde görüş açıklamadığı HDP ile ilgili olarak, hiç çekinmeden, terörle bağlantısı sebebi ile derhal kapatılması gerektiğini, yüksek sesle dillendiriyor.. 

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Ali Karahasanoğlu
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