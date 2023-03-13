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Ali Karahasanoğlu: CHP’ye kan-can oldular, “Kızılay’a kan yok” dediler!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "CHP’ye kan-can oldular, “Kızılay’a kan yok” dediler!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir açıklama yapmış, “Bundan sonra Kızılay’a kan vermem”..

Karıncayı ezmekte çekinen merhum Necmeddin Erbakan Hoca’ya ahlaksızca “katil” suçlaması yapan namussuzların dümen suyuna girerek..

Hayatında hiçbir illegal fiile teşebbüs etmemiş Erbakan Hoca’ya, “uyuşturucu kaçakçılığı” gibi adice iftira atanlarla kol kola girerek..

Kimsenin bir kuruşuna tamah etmeyen Erbakan hocaya, “nitelikli dolandırıcılık” iftirasını atanlarla birlik olarak..

Erbakan hoca ve partisine gönül vermiş insanlara, “Gerici”, “yobaz”, “Cumhuriyet düşmanı”, “vampir”, “habis bir ur” ve daha onlarca hakaretleri reva görenlerle ortaklık ederek..

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Ali Karahasanoğlu
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