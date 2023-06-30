Ali Karahasanoğlu: CHP riyakarlığı: SADAT'ın kapısında, PKK'nın yanında!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Rusya'da darbe girişimi oluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu karşı çıkıyor..

Şaşırıyoruz, "Kılıçdaroğlu darbecileri sever. Rusya'daki darbe girişimine niye karşı çıkıyor ki, acaba" diye düşünürken..

O hemen ilave açıklama yapıyor, "Rusya'daki Wagner'in benzeri yapılanma olan Türkiye'deki SADAT ile ilgili uyarılarımızın haklılığı ortaya çıktı."

Wagner kim, SADAT kim?..

Arada küçücük bir benzeşme mümkün mü?

Asla..

Adam Rusya'da paralı askerlik yapılanmasını, binlerce kişinin katili bir yapılanmayı, Türkiye'de tek bir illegal eyleme karışmamış SADAT ile hiç utanmadan benzeştirmeye çalışıyor..

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