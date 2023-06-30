Ali Karahasanoğlu: CHP riyakarlığı: SADAT'ın kapısında, PKK'nın yanında!

POPÜLER YAZILAR
TALAT ATİLLA CHP'de Kırmızı Alarm! Ankete Göre İstanbul ve Ankara riske giriyor! TÜRKTIME FUAT UĞUR Dış sesi beğendiniz mi? TV100 ALİ KARAHASANOĞLU Apo, Yılmaz Güney, Deniz Gezmiş..Hep aynı hikaye! Yeni Akit Gazetesi FEHMİ KORU Meczubun biri bizi parmağında oynatmaya kalkınca ona akıllı muamelesi yapmayalım Fehmi Koru AHMET HAKAN Çipras Kaptan ile Kemal Kaptan arasındaki fark Hürriyet Gazetesi İBRAHİM KAHVECİ Faturayı kim ödeyecek? Karar Gazetesi MAHMUT ÖVÜR ‘Size kolay gelsin ben çekiliyorum’ Sabah Gazetesi