Ali Karahasanoğlu: Bugün siyaset yazmayacaktım!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Bugün kesin kararlıyım..

Siyaset yazmayacağım.

Okurlar öyle diyor..

“Bir gün de siyaset yazma kardeşim. ne olur?”

Bana da mantıklı geliyor..

Siyaset yazmayacağım.

Ak Parti’den, CHP’den, İP’ten, SP’den bahsetmeyeceğim..

Haydi bismillah..

Ne yazalım?

Aktüel yazmaya mecburuz..

Enflasyon açıklanmış..

Enflasyon ile birlikte memur ve emeklilere zam oranları açıklanmış..

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in haince öldürülmesine iktidar cenahından cılız seslerle açıklamalar gelirken, CHP’den ve İP’ten, hatta diğer muhalefet partilerinden yüksek sesli isyanlar gelmiş.

Tam bu noktada..

Kafam dank ediyor..

“Dolduruşa mı geliyorum” diyorum, kendi kendime..

Akl-ı selim diğer gazetecilerle sabah-akşam muhabbetim olsa.

Onlara sorsam, “Size de böyle eleştiriler geliyor mu.” diye..

Büyük ihtimalle, onlar da cevaplayacaktır, “Evet, bize de, sana geldiği gibi, ‘Bir gün de siyaset yazma kardeşim’ türünden eleştiriler geliyor. Ama öyle masum istekler ki. Öyle iyiniyetli yazılmış görünen eleştiriler ki.. Biz de tereddüt ediyoruz. ‘İçimiz dışımız siyaset mi oldu’ diye..”

Aktüel konular önümde dururken..

“Siyaset yazmama” konusunu düşünmeye başlıyorum..

Medya organlarının bini siyasi iktidara saldırıyor..

Uğur Dündar’ından Ali Sirmen’ine..

Özdemir İnce’sinden Rahmi Turan’ına kadar..

Hatta bunlar yetmemiş..

Şimdi 27 Mayıs darbesinde bile parmak izi olan Oktay Ekşi de, “durun geliyorum” diyerek, muhaliflerin imdadına yetişmeye çalışırken..

Ben siyaset yazmayacağım..

Niye ki acaba?

Hani siyaset yazarken, “AK Parti Bursa İl Başkanı, çok büyük adam. Çok başarılı. Pırlanta gibi adam.. Dışkısında bile mavi boncuklar var..” türünden, kişileri önceleyen, gereksiz övgüler düzüyor olsam..

“AK Parti’nin İstanbul Milletvekili şu abimiz, öyle şahane konuşuyor ki.. Dinlerken mest oluyorsunuz.. Hitabet üst düzeyde.. Bilgi zirvede.. Tecrübe ağzınızı açık bıraktırıyor” türünden şakşakçı yazılar yazıyor olsam.

“Ne gerek var bunlara” diyerek, okurlardan önce ben kendi kendimi eleştireceğim de..

Şöyle geçmişe dönüp, yazdıklarımın başlıklarına şöyle bir baktım.

Hemen hepsinde, hatta tamamında.. Birilerini allayıp pullama yerine..

Dindar insanlara yapılan saldırılara karşı, çarpıtmalara karşı, hakaretlere karşı, karınca kararınca cevap mahiyetinde savunmalar..

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