Ali Karahasanoğlu: Biz mi matematik bilmiyoruz, Özgür bey mi?

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

“Kardeşim bilmiyorsunuz. Matematik kuralı gibidir. Faiz yükselince, döviz düşer.. Faiz indirilince, döviz yükselir.. Bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz..” diyen böyük böyük ekonomistlerimiz..

Faiz 8.5’tan 15’e çıkarılmasından hemen sonra, yarım saatliğine değil, bir saatliğine değil, bir günlüğüne değil. Yazıyı kaleme aldığım an olarak söyleyelim, 32 saatlik sürenin sonunda doların geldiği nokta 23.5’den 25.7’lere kadar çıkıp, 25’de karar kılması..

Böyük ekonomistlerimiz bu işe ne buyuruyorlar?

Sabancı Üniversitesi’nin gözdesi Özgür Demirtaş buyuruyor, ona teşne mecralar da haberleştiriyor:

“Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş faiz/dolar denklemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, bir takipçisinin ‘Faizler arttığı halde dolar neden artıyor’ sorusuna yanıt verdi.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN