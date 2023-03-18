Ali Karahasanoğlu: “Birlikte kazanacağız” diyen Akşener’e soru: “PKK ile, FETÖ ile mi birlikte?”

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Meral Akşener’in 3 Mart’ta kalktığını açıkladığı masaya, hiçbir şey almadan 6 Mart’ta oturmasının arka planında neler olduğunu, tüm Türkiye merak ediyor.

“Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilir bir aday değil. Onun için de cumhurbaşkanı adayı olarak kabul etmiyorum” diyerek kalktığı masaya, üç gün sonra, ne oldu da “Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilir aday haline geldi”nin izahı yapılmadı..

Oysa, Cihan Paçacı, “Kemal Kılıçdaroğlu’na sokakta destek yok” dediği için, İyi Parti’de görevinden ayrılmış, Akşener’in masadan kalktığını açıkladığı gün ise, görevine geri dönmüştü..

Kılıçdaroğlu aday olunca, Paçacı tekrar görevinden ayrılması gerekiyordu.

Hem de öyle geçici olarak değil.

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