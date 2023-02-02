Ali Karahasanoğlu: Bir örnek Karar’dan, bir örnek Kamalak’tan!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Yalan haber yasaktı hani..

Medya susturuluyordu hani..

Artık enflasyon için, TÜİK’in açıkladığından bir puan fazla yazdığınızda, olur ya, TÜİK % 64 der de, siz de % 65 diye iddia ettiğinizde.. Hapsi boylayacaktınız hani..

Bırakın sosyal medyayı..

Devletten resmi ilan yayınlama hakkı kazanmış gazeteler, yalanın da dik âlâsını, pervasızca yayınlıyor..

Hiçbir şey olduğu yok. Ne savcı kapıyı çalıyor.. Ne hakim, “bu kadar da iftira atılmaz ki” diyor..

Bir tane değil, değişik gazetelerden bir demet yalan sunayım sizlere..

Şeffaf devlet iddiası ile etik kurallara saygı söylemi ile dürüstlük pozları ile yayın yapan Karar gazetesinde bir haber:

“En utandırıcı rekor!”

Yalan habere somut örnek konumundaki ifadelerin, birinci sayfanın en tepesine konulmasından dolayı, sanıyorsunuz ki “belgeli bir utanç bilgisi”ni paylaşıyorlar..

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