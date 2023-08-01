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Ali Karahasanoğlu: Bayan voleybol, erkek voleybol, kızlar olimpiyatı, Adana ve Esenyurt!

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Bayan voleybol, erkek voleybol, kızlar olimpiyatı, Adana ve Esenyurt!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’nin Teksas eyaletinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu.

Hem haberini yaptılar, hem de dindar insanlara, saldırı vesilesi yaptılar..

Voleybolda, rakipleri dindar insanlar değildi..

Ama sanki dindar insanlarla maç yapmışlar da kazanmışlar gibi, “nasıl yendik ama” diyerek, nanik yaptılar..

“Sevinin, sevinin. Türk takımı yendi” dediler..

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Ali Karahasanoğlu
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