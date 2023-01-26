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Ali Karahasanoğlu: “Başörtü düşmanı” dersek, kızar mısınız!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, "“Başörtü düşmanı” dersek, kızar mısınız!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

 Abdüllatif Şener.. Mehmet Bekaroğlu.. Cihangir İslam.. İlhan Kesici.. Ve CHP listesindeki diğer inançlı insanlar..

Meral Akşener.. Erhan Usta.. Eşref Fakıbaba.. Kürşad Zorlu.. Ve İyi Parti listesindeki, kendisini her fırsatta ülkücü ve milliyetçi olarak takdim eden, başörtü özgürlüğünü istediklerini iddia eden isimler..

Ne oldu, başörtü ile ilgili anayasal güvence getirecek olan değişiklik teklifine, HDP en baştan restini çekti..

Onların esas derdi, eşcinselliğin meşrulaştırılmasının önünün tıkanması..

“Döneklik olsun. Eşcinsellik olsun. Erkek erkeğe, kadın kadına evlenilsin” istiyorlar..

Başörtüye anayasal güvence getiren değişiklik teklifinin ikinci maddesindeki eşcinselliğin önünü kapatacak teklife karşı çıktıkları için..

Bunu açıkça söyleyemiyorlar ama..

Başörtü teklifini anlatmak için randevu isteyen AK Parti’yle görüşmediler.. Şimdi de komisyona katılmadılar..

Cehennemin dibine kadar yolları var..

Mazlumiyet üzerinden, haksızlıklar üzerinden, adaletsizlik üzerinden dem vurup, şimdi o mazlumiyetlerin bir bölümünün ortadan kökten kaldırılması istendiğinde, “Görüşmeye bile yokuz” diyen ilkesizler, ister başlarına örtü takan Hüda Kaya olsun. İster Mazlum Der’in eski yıllarda başkanlığını yapmış Ö. Faruk Gergerlioğlu olsun.. İsterse Diyarbakır eski müftüsü Nimetullah Erdoğmuş olsun..

HDP’nin bu tavrına sessiz kalan tüm isimlere söylüyorum..

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Ali Karahasanoğlu
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