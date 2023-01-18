Ali Karahasanoğlu: Başbuğ’dan vazgeçtiniz, ya Dilipak?

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Tarih 12 Ocak 2022.

Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında “83 yaşındaki emekli orgeneralin eşi, kocası tahliye oldu diye mutluluktan ağlıyordu. Ben çok utandım. Bizi yönetenler siz de utandınız mı? Sanmıyorum. Çünkü siz..” diye yazmıştı..

Tahliye olan kişi, aslında artık komutan değil..

Kesinleşmiş mahkeme kararı ile rütbesi sökülen bir darbeci..

Binlerce, onbinlerce dindar insanın eğitim hakkını kısıtlayan darbecilerin ekibindeki bir isim..

Müjdat Gezen, bu ülkenin seçilmiş insanları için, bunu yazıyor..

İki gün sonra “Sanat hayatının 70. yılı” adı altında bir etkinlik düzenleniyor..

Etkinliğe, Genelkurmay eski başkanlarından İlker Başbuğ da katılıyor..

Ona orgeneral diyebiliriz..

Çünkü rütbeleri sökülmedi..

Rütbelerinin sökülmesinden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yargılama izni vermemesi ile kurtuldu..

Kanun değişikliğinde, Genelkurmay başkanlarının görev sırasındaki giriştikleri darbe eyleminden yargılamaları, Yüce Divan’da Cumhurbaşkanı’nın izin vermesi ile olabilir” denilince..

İlker Başbuğ hakkındaki darbe davası, Ağır Ceza Mahkemesi’nden Yüce Divan’a gidecekti ki..

Tayyip Erdoğan, “İzin vermiyorum” dedi..

Ve İlker Başbuğ, yargılanmaktan kurtuldu..

Hem de, Tayyip Erdoğan hükümetini devirmeye teşebbüsten yargılanmaktan, yine Erdoğan’ın izin vermemesi ile kurtuldu..

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