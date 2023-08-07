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Ali Karahasanoğlu: Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir!

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Geçtiğimiz hafta Karar gazetesinde, İstanbul eski müftüsü Mustafa

Çağrıcı’nın bir yazısı vardı..

Başlığı, “Batı düşüncesinde adalet” şeklinde idi..

Sanıyorsunuz ki, uzun yıllar İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan, sonrasında AK Parti sayesinde İstanbul Müftülüğü makamına getirilen bu beyefendiden, Batı’daki adalet anlayışındaki

ilkesizlikten size örnekler sunulsun..

...

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Ali Karahasanoğlu
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