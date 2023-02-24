Ali Karahasanoğlu: ABD-AB, TikTok’u engelliyor, bizimkiler ise sansür diyor!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

AB Komisyonu, çalışanlarını uyarmış:

“TikTok’u telefonlarınızdan kaldırın.”

Yasak, sadece kuruma ait telefonları değil, şahsi telefonları da kapsıyor..

ABD’de de, Trump ile Çin kavgası gibi gösterilse de, iki ay önce Senato’nun aldığı karar ile, federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesi oybirliği ile yasaklandı..

ABD, sosyal medyada güvenlik sebebi ile, başka sebeple..

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