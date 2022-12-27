Ali Karahasanoğlu: 28 Şubat’ı yazıp, süt/yumurta zamlarını mı unutturuyoruz?

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Biz önemli gördüğümüz için meşum 28 şubat darbe sürecinde yaşanılanları yazıyoruz.

Ekmekten peynire, banka hortumlamalarından mafya düzenine kadar onlarca konuda hayatımıza olumsuzlukları yaşatan 28 Şubat sürecini, bir daha tekrarlanmaması için ayrıntıları ile kaleme almaya çalışıyoruz..

Okuma hakkından çalışma hakkına, ibadet hürriyetine kadar onlarca önemli konuda temel haklarımızın kısıtlandığı bir zalim dönemi. Genç nesillere aktarıp ibret çıkartmalarını istiyoruz..

Okurlarımızın bazıları şu yorumu yapıyorlar.

Dünkü “28 Şubat’ta hocasını indirdik, siz talebesini indiremiyorsunuz!” başlıklı yazımda yine 28 Şubat sürecinde yaşanılanları, geçtiğimiz hafta cezaevinde ölen dönemin komutanlarından Vural Avar’ın özelinde yazmıştım ya..

O yazının altına, “doğrucu” rumuzu ile, bir okurumuz şu yorumu yapmış:

O yazının altına, “doğrucu” rumuzu ile, bir okurumuz şu yorumu yapmış:

“Nasıl algı yapıp farklı konular yazarsan yaz, bu millet süte zammı da görüyor, yumurtaya yapılanı da, bu millet doğalgaza elektriğe yapılan zammı da görüyor, petrol varil fiyatı düştüğü halde benzine yapılan zammı da.”

Evet, harfine dokunmadan, okurumuzun yorumunu, size aktardım..

Ben hatırlatıyorum, 28 Şubat zalim dönemini hatırlatarak, aslında süte, ekmeğe, yumurtaya yapılan zamların sonlanmasını arzu ediyoruz.

Hedefimiz 28 şubat zalimlerinden intikam almak değil..

28 Şubat zalimlerinin, bu ülkeye ne faturalar çıkardığını genç nesile aktarmak..

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