Ali Karahasanoğlu: 24 Ocak’ın ölümleri!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

24 Ocak ve üç ölüm..

Birincisi 24 Ocak 1993’de, arabasına konulan bomba ile öldürülen Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu..

Ölüm sonrasında, Türkiye’nin dindarları, “Mollalar İran’a” sloganları ile tahkir edilmişlerdi..

Bir yandan katillerin İran’da geldiği ileri sürülürken, diğer yandan da Türkiye’deki dindarlar, katillerle eşdeğer gösterilmişlerdi..

Katil İran’dan mı gelmişti? Türkiye’deki dindarların, katillerle bir düşünce birliktelikleri var mıydı?

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