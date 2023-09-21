Akşener’in ittifak stratejisi... KEMAL Bey buraya gelecek! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bu hafta 'Akşener'in ittifak stratejisi' başlıklı yazısında yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini ilan etmesiyle dengeleri değiştiren Meral Akşener için 'siyasi olarak racon kesmeye hazırlanıyor' ifadelerini kullandı.

Selvi köşe yazısında ''KEMAL Bey buraya gelecek...’ Bu söz ne bana ait ne de Meral Akşener’e... Racon kesen bu söz daha çok siyaset dışı dünyada kullanılıyor. Ama izniniz olursa bu kez siyasete ilişkin olarak kullanmak istiyorum. Çünkü Meral Akşener, siyasi olarak racon kesmeye hazırlanıyor." dedi. İşte Selvi'nin yazısının bazı bölümleri:

İMAMOĞLU VE YAVAŞ UMUTLU

Meral Akşener, çok sert çıkışlar yapıp ardından tam tersi işler yaptığı için ‘Acaba dediğini yapar mı, son anda yine rotayı ittifaklara kırar mı, İstanbul ve Ankara’da il bazlı işbirliğine girer mi?’ soruları oluşmaya başladı.

ADAYLARI AÇIKLAYACAK

Akşener, CHP’ye karşı kontrollü olarak gerilimi tırmandırıyor. CHP ile ittifak yapmayacağı konusunda, her defasında dozu daha da yüksek açıklamalar yapıyor. Dünden itibaren de adım atmaya başladı. Dün CHP’nin kalesi olan İzmir’deydi. Ümit Özlale’yi İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan etti.

ŞARTLARI NELER

“Kılıçdaroğlu gelince, şu kadar büyükşehiri, şu kadar il belediyesini ve şu kadar ilçeyi bize bırakın diyeceğiz, kabul etmekten başka şansı yok. Bu kez önce alıp sonra destek vereceğiz.”

İttifak aleyhindeki bu kadar keskin çıkışlardan sonra Meral Akşener bunu yapar mı? Yapar.

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