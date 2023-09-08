Akşener'in danışmanını transfer eden CHP'yi İsmail Saymaz topa tuttu!

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz yaklaşan seçim sürecinde CHP'nin Akşener'in danışmanını transfer etmesini tüm ayrıntılarıyla değerlendirdi. Saymaz bu durumu İYİ Partilileri tahrik etmek olarak yorumlarken 'Bu kafayla geçtim Bursa'yı kazanmayı, Nilüfer'i bile teslim edersiniz.' ifadelerini kullandı.

Saymaz, bu transferi ' Tam da İyi Parti’nin CHP ile arasındaki bütün köprüleri attığı, Ankara ve İstanbul dahil 81 şehirde aday çıkaracağını açıkladığı günlerde “Kör göze parmak” dedirten bir transfer gerçekleşti.' diyerek yorumladı.

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