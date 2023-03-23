Akif Beki: Paralel iftar çadırına geçit yok desenize

İşte Akif Beki'nin yazısı:

Bu da oldu; İBB'nin Üsküdar'a kurmak istediği Ramazan platformuna zorluk çıkarıldı.

Kurardın, kuramazdın derken AK Partili Üsküdar Belediyesi zabıtalarıyla İBB zabıtaları, meydanda karşı karşıya gelmiş. Polis ayırıyor, düşünün.

İBB, Ramazan'da illa iftar verecekse göz önünde olmayan bir yere çadırını kursun istiyorlar. Engelleme, kaldırma yok yani.

Tıpkı Malatya'da Saadet Partisinin kurduğu aşevindeki gibi. Gitsin başka yere kursun diye kaldırdılar.

Yanlış anlaşılmasın, muhalefetle değil paralel devlet girişimleriyle mücadele ediliyor.

Salgında, muhalefet belediyelerine bedava ekmek dağıttırılmaması da bundan değil miydi?

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