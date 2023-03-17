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Akif Beki: Muhalefete siyaset yaptırmama ucuzlukları

Karar Gazetesi Yazarı Akif Beki, "Muhalefete siyaset yaptırmama ucuzlukları" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

Akif Beki: Muhalefete siyaset yaptırmama ucuzlukları

İşte Akif Beki'nin yazısı:

Valiye bile serbest; ne ayıplanıyor ne yasaklanıyor. Mesela Hatay'ı, depremin yıkımıyla baş başa bırakıp siyasete girebiliyor. Bunu da valiliğin resmi Twitter hesabında duyurmaktan çekinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz yerdeyken Hatay'da muhalefeti eleştirir de 'onların belediyesi yapmadı, biz yaptık' propagandasını sürdürürse... Vali durur mu! O da siyasetçilerin rol kaptırmama kavgasında tarafını seçer.

Hatay'ın CHP'li belediyesinin flamalarını toplatmak, sahiplendiği hizmeti başka ilin AK Partili belediyesine yazmak, bayrağı buna alet etmek, birinin görünürlüğünü bayrakla örterken diğerini çalışıyor göstermek ve benzerleri... Partizan siyaset değil nasıl olsa.

İktidarın anketçisi durur mu peki! Güya depremzedeye sorup kötü afet yönetiminden muhalefeti sorumlu bulacaktır elbet.

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Akif Beki
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