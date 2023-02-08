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Akif Beki: Kimin moralini bozmayalım?

Karar Gazetesi Yazarı Akif Beki, "Kimin moralini bozmayalım?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Akif Beki'nin yazısı:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin diyor ki:

"Moral bozucu yayınlar yapmak hiçbir medya kuruluşunun hakkı ve haddi değildir."

Böyle laflar etme hak ve haddini, RTÜK Başkanı'na hangi yasa veriyor, ayrı konu. Şimdi sırası değil.

Fakat şunu konuşmanın tam sırası: Kimin morali bozulmasın diye uyarıyor; iktidarın mı, depremzedelerin mi?

Depremzedede bozulacak moral kaldığını düşünmüyordur umarım.

İkinci güne girdik. Hâlâ şehir merkezlerinde ulaşılmayan enkaz, duyulmayan imdat çığlıkları, gidilmeyen deprem bölgeleri var. Bu sorunları söylemek, kimin moralini bozar?

Sorunların üstünü örtsek, yokmuş gibi yapsak bazılarının morali belki kurtulur ama depremzedelerin canını da kurtarır mı?

Enkaz başında kurtarma ekibi bekleyenlerin feryatlarını yayınlamaktan kim, niye rahatsız olur; anlatsınlar bilelim.

Aç, açıkta kalanlardan bahsetmek, yardım çağırmak kime, neden dokunsun!

"Nerede bu devlet" diye bağıran bir depremzedeye mikrofon tutulması, milli güvenliği tehlikeye atar sanki.

Arama-kurtarma ekipleri, başlarını kaldıracak da haberleri mi izleyecek! Ayrıca, yardım bekleyenlerin çığlıklarını dinlemek, yardım ekibinin moralini mi bozarmış!

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Akif Beki
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