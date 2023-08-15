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Akif Beki: Camiden camiye atışmayı da gördük

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Camiden camiye atışmayı da gördük" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Akif Beki'nin yazısı:

Olacağı buydu; Diyanet'in bir imamı, Hatay'da Fransızların etmediği gâvurluğun şehir bize geçince edildiğine dair klişe bir hezeyan savurdu. Başka bir imam da cuma hutbesinden ona cevap verdi, had bildirdi.

Camiye siyaset, ucuz demagoji, partizanlık, propaganda sokmaya başlarsanız bir daha nerede duracağını bilemezsiniz.

Zaten Diyanet de bu tehlikeli bayağılaşmanın durmasını istiyor mu ki? Öyle bir işaret yok.

Müftülükten alınan, mahkeme kararına rağmen de göreve döndürülmeyen vaiz Mehmet Deniz, hayatına son vermişti. Altından, başka bir müftünün ispiyonlaması çıktı.

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Akif Beki
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