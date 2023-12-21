AK Parti'nin İstanbul adayları 3'e indi! Ahmet Hakan 'iyi haber alan' kaynaklardan öğrendim deyip duyurdu!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan köşe yazısında ''İyi haber alan kaynaklarıma göre AK Parti’nin İstanbul aday adaylarının sayısı üçe inmiş." dedi ve önem sırasına göre değil alfabetik sıraya göre veriyorum diyerek isimleri tek tek yazdı.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler yaklaştıkça adayların kimler olacağıyla ilgili merak da artıyor. AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da kimleri aday göstereceğiyle ilgili merak da kulisler de hızlandı.

AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın karşısına aday olarak kimi çıkaracağı merakla bekleniyor. AK Parti'de İstanbul için aday sayısının 3'e indiğini belirten Ahmet Hakan, Ankara için ismi geçen 3 ismi birlikte nerede gördüğünü de yazdı. İşte Hakan'ın o yazısı:

İSTANBUL ADAYLARI ÜÇE İNMİŞ DURUMDA

İyi haber alan kaynaklarıma göre AK Parti’nin İstanbul aday adaylarının sayısı üçe inmiş. Önem sırasına göre değil alfabetik sıraya göre veriyorum üç ismi:

BİR: Ali Yerlikaya.

İKİ: Murat Kurum.

ÜÇ: Tevfik Göksu.

ÜÇ ANKARA ADAYINI NEREDE GÖRDÜM?

Murat Köse, Turgut Altınok, Hakan Han Özcan. Üçünün de ismi AK Parti Ankara aday adayı olarak geçiyor. Hatta Köse açıkça, Altınok imayla bunu deklare etti. Üçü de Budapeşte dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamaya havalimanına gelenler arasındaydı.

“Ne var bunda? Üçünün de görevleri gereği Cumhurbaşkanı’nı karşılamaları gayet doğal. Ayrıca aday adayları olmaları nedeniyle de karşılamışlardır” diyebilirsiniz.

Hayır, hayır. İlginç olan burası değil. Şurası:

Ben bu üç ismi gördüğümde karşılama bitmişti. Üçü birlikteydi. Yan yanaydı. Dostane bir görüntü veriyorlardı. Üçünün de yüzünde gülümseme vardı. Üçü de birlik beraberlik görüntüsü çiziyordu. Bunu da poz olsun diye değil doğallıkla yapıyorlardı.

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