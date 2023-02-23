Ahmet Taşgetiren: Yarınları kim kurabilir?

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Seçim 14 Mayıs, bilemedin 18 Haziran’da yapılacak. İktidarın ilk anladığı şey, deprem sebebiyle seçimleri ertelemenin mümkün olmadığı. Çünkü muhalefet böyle bir anayasa değişikliğine destek vermeyecek.

Seçim ertelenmeyeceğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremzedelere “Evlerinizi bir yıl içinde teslim edeceğiz” demesinin somut gerçeklikle bir alakası var mı?

Yani Haziran’da seçimi kaybederseniz hangi bir yıl içinde evleri teslim edeceksiniz?

Bunu Tayyip Erdoğan’ın düşünmediğini mi sanıyoruz?

Tayyip Erdoğan, topluma seçimi kaybedeceğine dair en küçük bir ihtimali bile hatırlatmak istemediği için, böyle bir dil kullanıyor.

-Ben buradayım, diyor. Devlet benim, diyor.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN