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Ahmet Taşgetiren: “Taraftarlık” körleşmesi

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "“Taraftarlık” körleşmesi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Deprem, evet, siyasi görüş farklılığına bakmaksızın herkesten can aldı. Candan öte, yıkım, herkesin hayatında bazı alanları yıktı.

Deprem şehirlerinde “Ben hiç etkilenmedim” diyene rastlanacağını sanmıyorum.

O zaman, deprem konusunda yapılamayanlara, kusurlara, yeniden ayağa kalkma noktasındaki iddialara olabildiğince siyasetten arınmış gözle bakmak beklenir. O zaman sebepler doğru tartışılır, ayağa kalkış imkanları doğru değerlendirilir.

Öyle yaklaşılıyor mu?

Tabii ki hayır.

Deprem öncesi siyasi kamplaşma, depremin ardından da farklı boyutlarda devreye giriyor.

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Ahmet Taşgetiren
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