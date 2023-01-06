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Ahmet Taşgetiren: Suriyeliler “Türk” mü oldular?

Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, "Suriyeliler “Türk” mü oldular?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Bu konunun bu atmosferde, yani seçimlere gidilirken ve 6’lı Masa’nın ortak metinleri oluşturulurken gündeme gelmesi tercih edilecek bir iş midir, ayrı konu, ama “Türkiye’n böyle bir meselesi var mıdır?” noktasında her zaman ele alınabilecek bir sorun olduğu kesindir.

Anayasa’daki “Türklük maddesinin değiştirilmesi” görüşünden bahsediyorum. Konu, DEVA Partisinin önerileri kapsamında, Babacan’ın katıldığı tv programında gündeme geldi. Hemen söyleyelim, ben 6’lı Masa’nın böyle bir gündemi olmadığını düşünüyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 66’ncı maddesi şöyle: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.”

Bu, Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana yürüyen “Türkleştirme” siyasetinin yansıması olarak Anayasa’ya girmiş bir yaklaşımdır. Farklı etnik aidiyetlerin varlığı da yok farz edilemediği için, buradaki “Türk” ifadesinin etnik bir tanımlama olmadığı, genel bir aidiyeti ifade ettiği görüşü savunulmuştur.

“Neden Türkleştirme siyaseti?” diye sorulursa, o da, Osmanlı’nın dağılma sürecinde farklı dini – etnik aidiyetler üzerinde...

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Ahmet Taşgetiren
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