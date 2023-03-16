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Ahmet Taşgetiren: Millet İttifakı ve cemaatler

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Millet İttifakı ve cemaatler" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Diyelim ki “Millet İttifakı” seçimi kazandı ve iktidara geldi.

Acaba “din politikası” ne olacak?

Din politikası deyince çok farklı başlıklar akla gelir.

-Diyanet’in statüsü.

-Din eğitimi. İmam hatipler, kuran kursları, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, değerler eğitimi.

-Camilerde vaazların çerçevesi.

-Cemaatler - Tarikatlar - Din eksenli örgütlenmeler

Bunların her birinin çok önemli başlıklar olduğunu sanırım Türkiye üzerine değerlendirmeler yapan hiç kimse gözardı edemez.

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Ahmet Taşgetiren
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