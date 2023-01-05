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Ahmet Taşgetiren: İllüzyon mu mucize mi?

Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, "İllüzyon mu mucize mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Enflasyon bir ayın içinde 20 puan birden düştü! Yuvarlak rakamlarla yüzde 84’ten yüzde 64’e… Bu mucize değilse ne?

Biliyorum, mucizeleri peygamberler gösterir ama, bu olayı da “mucizevi” diye nitelemekten başka kelime bulamadığımı itiraf etmeliyim.

“Baz etkisi mucizesi” diyor ekonomistler.

Buna bakıp, bizi yönetenlerin gerçekten “Ekonomist” olduğuna inanmamız gerekiyor. Hoş, 84’lü enflasyonu üretenler de onlardı, ÜFE’de yüzde 150-160 enflasyonu oluşturanlar da onlardı, ama unutmak lazım artık onları… Onlara bakıp liderlerimizin “Ekonomist”liğini sorgulamak ancak fitne – fesat işi olabilir.

Tamam, enflasyon bir anda 20 puan birden düştü, şimdi sıra, maaşı 8 bin 506’lıraya çıkarılan asgari ücretliye, 3500 liralık maaşına yüzde 25 zam yapılan (onun kafi gelmeyeceğini düşünüp bir gün sonra zam oranı yüzde 30’a çıkarılan) emekliye ve maaşı her gün biraz daha asgari ücrete yaklaşan memura, yıllık enflasyon oranı 20 puan düştüğü halde bir türlü fiyatı inmeyen peynire, ete, süte, sebzeye yetişebilmek için ucuzluk kuyruklarında gün ışımadan yer tutmak ve amansız bir mesai sarfetmek...

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Ahmet Taşgetiren
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