GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Ahmet Taşgetiren: Hepsi yüzde 50 artı 1 yüzünden...

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Hepsi yüzde 50 artı 1 yüzünden..." başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

“Her şey ‘Yüzde 50 artı 1’ in başının altından çıkıyor” dense yanlış olmaz.
Bir anlamda “tüfek icat oldu mertlik bozuldu.”

Öyle “Ben en yüksek oy alan partiyim, birinci partiyim” gibi burnundan kıl aldırmayan fiyakaların hükmü yürümüyor. “Artı 1” basbayağı “Artı 1” demek ve o “1”i kim bulacaksa ipi o göğüsleyecek.

İki ittifak oluştu kaçınılmaz olarak. Önce Cumhur İttifakı oluştu. O parlamenter sistemde her halükârda hükümeti kurabilme imkânına sahip olan Ak Parti’yi MHP ile ittifak yapmaya zorladı. O MHP, “Tekeden süt çıkar Tayyip Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı olmaz” diyerek geliyordu. Birdenbire Bahçeli, “Fiili olanı hukuki hale getirelim” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok istediği “Çok çok çok yetkili Cumhurbaşkanlığı” sisteminin kapısını araladı. Bir anlamda da Erdoğan’ı kendi desteğine muhtaç hale getirdi. Bu arada da Ak Parti’nin fabrika ayarlarında MHP’ye doğru bir değişme gerçekleşti. Sonra Perinçek boyutu eklendi, biraz örtülü biçimde.

Ancak şu seçimde Bahçeli’nin desteği yetmiyor. Niye? Çünkü oy kayıpları yaşandı. “Çok çok çok yetkili Cumhurbaşkanlığı” modeli, 5 yıllık ilk uygulamasında “Tek Adam”ın her şeyi belirlediği, ama bu arada “Talimatsız işlemeyen” bir sisteme dönüştü. Oylar düştü. Karşıda da bir “İttifak” oluştu. “Karşıdaki ittifak” a geçmeden, “Yüzde 50 artı 1”in Cumhur İttifakı’nı getirdiği yere bakmak lâzım. Önce Hüda-Par ile ittifaka girişildi. Ardından Yeniden Refah Partisi (YRP) potaya dahil ediliyor.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Taşgetiren
ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye ek zam 2023 son dakika! SSK, BAĞ-KUR emeklisi kök maaş 7000 TL oluyor Emekliye ek zam 2023 son dakika! SSK, BAĞ-KUR emeklisi kök maaş 7000 TL oluyor
EYT’lilere bu sene yapılacak tüm ödemeler! Para su gibi akacak! EYT’lilere bu sene yapılacak tüm ödemeler! Para su gibi akacak!
Asgari ücretli, EYT'li ve eski emekliye piyango vurdu! Ek zamlı ödemeler o tarihte hesaplara yatacak Asgari ücretli, EYT'li ve eski emekliye piyango vurdu! Ek zamlı ödemeler o tarihte hesaplara yatacak
Emeklinin nabzı hızlanacak! Bayram ikramiyesi rakamları sızdı, gören emekli göbek atacak Emeklinin nabzı hızlanacak! Bayram ikramiyesi rakamları sızdı, gören emekli göbek atacak
Dar gelirliye PTT'den yardım parası! Aylık 1.250 TL ödeme her eve girecek Dar gelirliye PTT'den yardım parası! Aylık 1.250 TL ödeme her eve girecek
Torunu olanlara devlet yardımı! Tek şartla 2550 TL yardım parası almak mümkün Torunu olanlara devlet yardımı! Tek şartla 2550 TL yardım parası almak mümkün
SON HABERLER
Emekli ek zam bekliyordu! Oranlar açıklandı, ek zam, enflasyon artışı ve intibak zammı kesinleşti Emekli ek zam bekliyordu! Oranlar açıklandı, ek zam, enflasyon artışı ve intibak zammı kesinleşti
Sağdan soldan borç isteme derdine son! O banka sıfır faizli krediyi kimseye borçlu bırakmadan tüm vatandaşlara yatırıyor! Sağdan soldan borç isteme derdine son! O banka sıfır faizli krediyi kimseye borçlu bırakmadan tüm vatandaşlara yatırıyor!
Özkan Tamirak: HDP'nin aday çıkmazı Özkan Tamirak: HDP'nin aday çıkmazı
Hande Fırat: Kadınlar konusunda geri adım olmaz Hande Fırat: Kadınlar konusunda geri adım olmaz
Elif Çakır: Erdoğan Meclis’i feshetti mi, feshetmedi mi? Elif Çakır: Erdoğan Meclis’i feshetti mi, feshetmedi mi?
Ahmet Taşgetiren: Hepsi yüzde 50 artı 1 yüzünden... Ahmet Taşgetiren: Hepsi yüzde 50 artı 1 yüzünden...
Mehmet Barlas: Erdoğan, halkına verdiği bir sözü daha bugün yerine getiriyor Mehmet Barlas: Erdoğan, halkına verdiği bir sözü daha bugün yerine getiriyor
Talat Atilla: HDP 'Öcalan'ı bırakın!' diyecek! Özdil katilleri! Talat Atilla: HDP 'Öcalan'ı bırakın!' diyecek! Özdil katilleri!