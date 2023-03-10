Ahmet Taşgetiren: Demirtaş HDP seçmeni olarak soruyor

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Bana yazılarımla, burada yaptığım değerlendirmelerle, siyasi analizlerle ilgili bir mektup gelse, öncelikle önemserim, okurum, eleştirilerin altını çizerim, tutarlı olup olmadığına, o eleştirilere karşı kendi değerlendirmelerimi savunup savunamayacağıma bakarım. Yazılarıma gelen okur yorumlarını da böyle değerlendiriyorum.

Siyaset şu sıralar HDP’nin seçimlerde nasıl davranacağına odaklanmış durumda. Seçimi kazanması muhtemel iki ittifak yapısı var. İkisinin durumu da kritik. HDP oyları da anahtar niteliğinde. HDP oyları hangi ittifaka giderse, orasının şansı yükseliyor.

Ancak “HDP desteği” her iki ittifak için de hem istenen hem istenmeyen bir problemli alan durumunda. İttifaklar, HDP oylarını almak istiyor, ama HDP ile ilişki kurmak istemiyorlar.

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